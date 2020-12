‘Elk uur lopen hier 360.000 blikjes en flesjes van de band’

Onderneming van het Jaar Al ruim tien jaar produceert en bottelt Konings drank voor wereldmerken als Pepsi en Coca-Cola, Bacardi en Jack Daniëls. ‘De grote jongens vragen ons almaar meer hun dranken van de toekomst te ontwikkelen.’

‘Enkele weken hebben we op het randje van de illegaliteit gewerkt’, verklapt Joris Brams, de CEO van Konings, lachend. ‘Onze aandeelhouders wilden bij het begin van de corona-uitbraak gratis ontsmettingsalcohol uitdelen. Maar de fiscus deed lastig, omdat er zo geen accijnzen op betaald werden. We hebben er iets aan toegevoegd zodat de alcohol niet meer drinkbaar is.’

Het tekent volgens Brams de mentaliteit van de vier aandeelhouders van Konings, die in 2008 de gelijknamige eigenaarsfamilie uitkochten, toen het bedrijf op sterven na dood was. ‘Vier ondernemers die elk hun sporen in de sector hebben verdiend. Sommigen hebben zelfs hun huis verkocht om Konings te redden.’

De actie met alcoholgels lag voor de hand. Op de fabrieksterreinen van Konings in Zonhoven ligt de grootste voorraad alcohol van heel het land opgeslagen: 600.000 liter. Natuurlijk, Konings dat is toch die Limburgse producent van Smeets- jenever? Al lang niet meer. Vandaag produceert en bottelt het bedrijf in opdracht van en volgens de receptuur van de grootste drankenproducenten ter wereld: Coca- Cola (European Partners), Pepsico, Heineken, AB InBev en grote stand-alonemerken als Fever-Tree, Jack Daniëls en Bacardi. Vorig jaar voor 238 miljoen euro. Alleen water en bier worden hier niet gemaakt. ‘We zijn geen brouwerij.’

1 De appelkuil: hoe het allemaal begon

Brams neemt ons mee naar de appelkuilen. Hier storten vrachtwagens hun ladingen appelen die niet bruikbaar zijn in de fruitverkoop in grote betonnen geulen. Van hieruit gaan ze naar de grote pers en worden ze sap en vervolgens eventueel cider. Die cider wordt vergist (van suiker naar alcohol) en opgeslagen in grote inox tanks. Op de site in Zonhoven staat 1 miljoen hectoliter.

Het appelsap is een van de activiteiten van weleer van het bedrijf, dat in 1946 is opgericht door Michel Konings. In 1987 nam het bedrijf het fruitsappenmerk Trudo over, in 1994 het zuivelmerk Lilac en in 2002 het Hasseltse jenevermerk Smeets. ‘Daardoor zijn we van veel markten thuis’, zegt Brams. ‘En kunnen we veel dranken aan. Niet alleen het bottelen, ook de productie: Britse ciders, fruitsappen, sterkedrank. Eigenlijk surfen we al decennia op de steeds verder doorgedreven trend van uitbesteding door de grote wereldspelers in de drankensector. Dat zijn bijna allemaal pure marketingmachines geworden, met heel grote budgetten voor reclamecampagnes, die de meer technische zaken zoals aankoop, logistiek en productie zien als een noodzakelijk kwaad dat ze liever uitbesteden. Vaak verkochten ze in één beweging ook in hun fabriek.’

In 2012 nam Konings de Looza-fabriek in Borgloon over van Pepsico. De Konings- vestiging in het Zuid-Franse Beaucaire ligt niet toevallig in de Avenue Facundo Bacardi, in 2018 overgenomen van het gelijknamige Amerikaanse rummerk. ‘Het komt erop neer dat we als ‘co-packer’ de grote merken ontzorgen. Door hun productie uit besteden zijn ze meteen ook verlost van alle bedrijfsrisico’s, zoals stakingen, aanvoerproblemen, natuurrampen of brand. En ze zijn meestal ook goedkoper af.’

Zonhoven, Borgloon en Beaucaire zijn drie van de vijf Konings-vestigingen - de andere liggen in Boxford (VK) en Breda (NL) - waar elk jaar flesjes en blikjes voor 100 miljoen consumenten van de band rollen. ‘De consumptie van drank in individuele verpakkingen is de voorbije jaren enorm gestegen’, zegt Brams. ‘Ook in de coronamaanden heeft de thuisconsumptie het horecaverbruik voor sommige merken meer dan gecompenseerd.’ De omzet zal dit jaar 10 procent hoger afklokken dan vorig jaar, op 262 miljoen euro.

2 De bottelarij: 60.000 kilometer flesjes en blikjes per jaar

De opslagtanks die na reiniging zowat alle mogelijke dranken kunnen bevatten, lopen via ondergrondse leidingen naar de automatische afvullijnen. Als we een van de productiehallen binnenlopen, moeten we oordopjes gebruiken om de het oorverdovende gerinkel van flesjes en gekletter van blikjes te trotseren. De vestiging in Zonhoven telt zes zulke lijnen, in de andere vestigingen zijn er nog eens twaalf. Hier worden Amaretto van het merk Sanremo, Britse cider van Southern Comfort, Bacardi Breezer met aardbeiensmaak en blikken Bullet afgevuld. ‘Straffe kost’, zegt Brams over dat laatste. ‘Bullet is een Afrikaanse variant op Red Bull, maar met een alcoholpercentage van 18 procent. Elk uur lopen hier 360.000 blikjes en flesjes van de band. Op alle 18 lijnen in heel Europa samen lopen elk jaar bijna 1 miljard blikjes, brikjes en flesjes van de band, een sliert van 60.000 kilometer.’

Profiel Konings Bottelaar en producent van alcoholische en non-alcoholische dranken voor zowat 100 externe merken van onder meer AB InBev, Coca-Cola European Partners, Pepsico, Danone, Jack Daniëls en Bacardi.

In 2008 van de ondergang gered doordat Jos Rutten, Luc Nulens, Dirk Maris en Jef Moons het overkochten van de familie Konings. De eigen merken, Smeets en Trudo, gingen de deur uit en er werd alleen nog co-packing voor derden gedaan.

Omzet: 238 miljoen euro (2019), 262 miljoen (2020, +10%).

Brutobedrijfswinst: 24 miljoen euro (2019), 30 miljoen euro (2020, +25%).

Medewerkers: 680 (in 2020) verspreid over zes vestigingen in België, het VK, Frankrijk en Nederland.

Alle lijnen zijn zwaar geautomatiseerd en daardoor heel kapitaalintensief, waardoor het voor nieuwe spelers heel moeilijk is op de markt te komen, zegt Brams. ‘Het betekent ook dat we snel kunnen switchen tussen verschillende producten en flexibel zijn, bijvoorbeeld om bij te pompen bij seizoenspieken of bij evenementen zoals de Olympische Spelen of een WK voetbal. Daar staat een hogere marge tegenover, veel groter dan die van bijvoorbeeld de Spaanse marktleider Refresco, een pure bottelaar. De grotevolumecontracten op centiemen laten we liever aan hem. Die marge gebruiken we om te investeren, dit en volgend jaar samen 40 miljoen euro.’

3 Het labo: proefbrouwen voor de grote merken

Van het helse lawaai in de productie stappen we binnen in de rust van het O&O- labo. Dit is het rijk van innovatiemanager Annelies Dewaele en haar 40 onderzoekers. Tussen de pipetjes en microscopen worden drankjes gecontroleerd op hun kwaliteit en getest in proefpanels. Er worden in samenwerking met de klanten ook nieuwe drankjes gemaakt. Ook met dit kenniscentrum tracht Konings zich te onderscheiden van de concurrentie. ‘De grote jongens vragen ons almaar meer om hun dranken van de toekomst te ontwikkelen’, legt Dewaele uit. ‘Op basis van internationale trends bedenken wij nieuwe smaken en texturen.’

Wat zijn de trends van morgen in drankenland? ‘Licht alcoholische, sprankelende limonades, zogenaamde hard seltzers, komen sterk op, net als de gefermenteerde theedranken, zoals kombucha. Maar ook sterkedrank (gin) zonder alcohol en functionele dranken, proteïne- en sportdranken met vitamine C worden populair.’ Die doorlopen in het labo de evolutie van experiment over proefproject tot breed schaalbare productie.

In het hele bedrijf werken ook een vijftigtal mensen die heel goed kunnen proeven en ruiken en opgeleid zijn tot sensorische experts voor smaak- en geurtesten. ‘Die brengen we samen in panels. Ze hebben geleerd om zuren, bitters, zoet en zout heel duidelijk waar te nemen. Ze kunnen ook heel goed afwijkingen waarnemen, zodat ze inzetbaar zijn voor kwaliteitstesten.’

Of Dewaele het geheime recept kent van cola? ‘Nee, dat blijft een black box onder de vorm van de siroop die bij ons wordt aangeleverd. Je zou het tot op moleculair niveau kunnen analyseren, maar het is geen exacte wetenschap. Anders was het al lang gekopieerd.’