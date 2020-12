‘Elke dag vertrekken hier 80 vrachtwagens vol lavabo’s’

Onderneming van het Jaar Nauwelijks had Van Marcke ‘de hel’ van een transformatie en de bouw van een enorm distributiecentrum achter de rug of de coronacrisis brak los. ‘Door veerkracht en de digitale ommezwaai maakten we een sprong van vijf jaar.’

‘S inds we in deze nieuwbouw zitten, heb ik eindelijk een eigen kantoor.’ Terwijl ze ons binnenleidt in het ruime, hypermoderne maar warm aangeklede lokaal, wijst Caroline Van Marcke naar een modernistisch bureaumeubel. ‘Dat is nog van mijn grootvader geweest, de stichter van ons bedrijf. Het is ontworpen in de jaren 40 door Octave Landuyt, die ons logo met het zeepaardje heeft getekend. Het meubel hebben we onder het stof teruggevonden in een opslagruimte in onze vorige vestiging in Kortrijk. Er zat een briefje bij met een privételefoonnummer dat een werknemer van ons teloorgegane meubelmerk Mewaf er 30 jaar geleden had bijgestoken. We hebben hem gebeld en hij is het bureau in elkaar komen steken.’

Van Marcke Distributeur en specialist in sanitair en verwarming.

Omzet: 505 miljoen euro (2019), 535 miljoen (+6%, 2020)

Brutobedrijfswinst: 21 miljoen (2019)

Werknemers: 1.700.

Volledig in handen van de familie Van Marcke.

CEO: Caroline Van Marcke.

De anekdote illustreert hoe sterk Caroline Van Marcke gehecht is aan de waarden, de mensen en de geschiedenis van het familiale sanitair- en verwarmingsbedrijf. En hoe belangrijk ze het vindt om met de tijd mee gaan en te innoveren. Van Marcke had al een IBM-computer in 1964, twee jaar voor het centrale verwarming aanbood.

Innovatie en verandering zijn het mantra van de 50-jarige Kortrijkse. Nadat ze in 2012 CEO was geworden, bracht ze het bedrijf in een stroomversnelling. In lijn met de snel veranderende technologieën in de wereld van verwarming en sanitair, maar ook anticiperend op de digitale revolutie van e-commerce en big data. Na een moeilijke, intense transformatie in alle geledingen knoopt het bedrijf opnieuw met groei aan, zowel in omzet als in winst. Vorig jaar klokte de omzet af op 505 miljoen euro.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

1 Kantoren waar iedereen elkaar ziet

Centraal in de nieuwe kantoren ligt het atrium, met aan de ene kant een gigantische groene plantenwand en aan de andere een brede houten trap die met kussens bezaaid is. Hier worden presentaties gegeven en kunnen medewerkers elkaar informeel ontmoeten. Rond de centrale hal liggen, gespreid over twee mezzanineverdiepingen, alle ondersteunende diensten van marketing, hr, financiën, IT en aankoop- en verkoop. ‘In ons vroegere gebouw op de Pottelberg in Kortrijk zaten de medewerkers bijna opgesloten in aparte hokjes. Hier ziet iedereen elkaar zitten. Als je iets wil veranderen in je bedrijf, moet je eerst en vooral de mensen meekrijgen en moeten ze samenwerken.’

Ons uithangbord is het distributiecentrum: op het dak liggen 13.000 zonnepanelen en de hele site is wateronafhankelijk. Caroline Van Marcke CEO Van Marcke

‘We hebben bij de transformatie veel van hen gevraagd. Die veerkracht is in de coronacrisis weer naar boven gekomen. Omdat ik astma heb, heeft mijn dokter me begin maart gewaarschuwd dat er iets serieus zat aan te komen. We hebben toen een resem maatregelen getroffen, waarbij iedereen buiten zijn comfortzone moest werken. Wie thuiswerkte, werd ingeschakeld om een callcenter te bedienen voor de winkels die sloten. We organiseerden een pick-upservice aan onze Van Marcke Technics-winkels voor de installateurs en maakten vanuit onze showrooms offertes per videoafspraak. Samen met Accent Jobs hebben we Van Marcke Connecter opgericht, een soort datingplatform om de weggevallen buitenlandse werkkrachten op te vangen. 70 procent van de cursussen in dat intern opleidingscentrum waren in een maand omgevormd tot e-learning.

Veel van die ontwikkelingen, zoals videoafspraken met klanten, zijn blijvers, zegt Van Marcke. ‘Hoe erg de crisis ook is, als bedrijf hebben we een sprong van vijf jaar gemaakt. Dat heeft ons veel snelheid gegeven. We hebben er een dramatische terugval van 35 procent van maart, april en mei mee teruggedrongen.’

Onderneming van het jaar 2020 De producent van beschermende verpakkingen Abriso-Jiffy, de drankenproducent Konings, de aanbieder van industriële rekken Stow en de verwarmings- en sanitairgroep Van Marcke strijden om de titel Onderneming van het Jaar 2020. Tijdens de show op dinsdag 8 december, die vanaf 17.30 uur live te volgen is op ondernemingvanhetjaar.be, komen we te weten wie Kinepolis opvolgt. De uitdagingen van de coronacrisis maken de award, meer dan andere jaren, tot een hoogmis van het ondernemerschap.

2 Het distributiecentrum: kloppend hart van de Europese logistiek

Pal tegen de kantoren ligt het state-of-the artdistributiecentrum, een mastodont die 75 miljoen euro heeft gekost: op 90.000 vierkante meter liggen 3,8 miljoen producten opgeslagen waarvan een groot deel dezelfde dag weer de deur uit is. Het is het neusje van de zalm in de wereld van de logistiek en een wapenfeit van Filip De Witte, die zijn strepen verdiende in de hyperefficiënte fabrieken van Duitse autobouwers.

Elke dag vertrekken hier 80 vrachtwagens vol lavabo’s, warmtepompen, kranen, toiletpotten, pompen, radiatoren... Elk product is traceerbaar. Big data worden gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie te meten en bij te sturen. In tegenstelling tot de grote concurrenten Facq en Desco werkt Van Marcke met één groot distributiecentrum dat de 107 technische winkels en 19 showrooms in de Benelux, Frankrijk en Zwitserland bevoorraadt. ‘Dit slimme magazijn maakt Van Marcke tot meer dan een eenvoudige dozenschuiver’, zegt De Witte. ‘Wat het voor ons zo complex maakt, is dat we veel producten in alle maten en gewichten opslaan: van gigantische verwarmingsconvectoren voor de industriebouw, radiatoren, buizen, douchewanden en toiletpotten tot de kleinste vijs.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Van Marcke bedient vanuit het magazijn ook andere distributeurs in Europa. ‘We spelen met de voorraden van andere groothandels en via een groepering met andere familiebedrijven die samen 6,5 miljard euro omzet draaien, boksen we op tegen grote Franse en Duitse internetspelers.’ Ook levert het rechtstreeks aan duizenden installateurs en zelfstandige loodgieters. Een groot deel van het magazijn wordt ingepalmd door een volautomatisch systeem voor de picking van ontelbare kleine onderdelen.

Het lijkt wel of de timing van de bouw - in 2019 was het centrum klaar - gericht was op de corona-uitbraak. De e-commerce ging dit jaar met 50 procent omhoog, gekoppeld aan de activiteit van Sawiday (voorheen Sanitairwinkel.be). Dat is een Nederlands e-commercebedrijf waarin Van Marcke in 2017 een belang nam en dat het nu in Frankrijk heeft gelanceerd. Daardoor, en door een mooie groei in de VS, Frankrijk en Luxemburg, verwacht Van Marcke dit jaar af te sluiten met een omzet die 6 procent hoger ligt dan vorig jaar.

3 Van Marcke Technics: advies aan installateurs bij nieuwe technologie

De laatste halte is een Van Marcke Technics-winkel. Hoewel het aantal winkels de voorbije jaren met elf daalde, worden hier loodgieters en installateurs bediend. Niet alleen met producten, maar ook met advies. ‘De dagen dat een loodgieter een lavabo met kraan en sifon moest installeren, zijn voorbij’, zegt Van Marcke. Warmtepompen, filtering en hergebruik van regen- en rioolwater, zonneboilers, slimme douchekranen en de nieuwe energienormen vragen kennis van nieuwe complexe technieken. ‘Daar staan we volledig achter. Ons distributiecentrum is een uithangbord in duurzaamheid : op het dak liggen 13.000 zonnepanelen, overal hangt ledverlichting, de hele site is wateronafhankelijk door onder meer zuivering van afvalwater tot drinkwater en de kantoren worden gekoeld door een proces op basis van regenwater en verwarmd met geothermie.’