Wie wordt de scale-up van het jaar?

Unifly, Fibricheck, THEO Technologies en Robovision strijden dinsdagavond om de titel Scale-up van het Jaar 2020. De onderscheiding van de Vlaamse regering wordt toegekend tijdens de live-uitzending waarin ook de Onderneming van het Jaar wordt bekendgemaakt, een organisatie van EY, De Tijd en BNP Paribas Fortis.

Unifly: Belgen leiden Europese drones in goede banen

De dronebusiness is een sector die veel ondernemerschap aantrekt, maar waar slechts weinigen er al in geslaagd zijn om hun bedrijf op te schalen tot een internationale speler. Het Belgische Unifly is een van die witte raven.

Unifly Opgehaald kapitaal: > 23 miljoen euro. Het bedrijf zal wellicht in 2022 een nieuwe, grote kapitaalronde (C-serie) organiseren. Aandeelhouders: Belgische overheid (VITO, PMV, FPIM), het universitaire zaaifonds Qbic, de Duitse luchtverkeersleider DFS en het Japanse dronedienstenbedrijf Terra Drone.

Unifly werd in 2015 opgericht door twee luchtverkeersleiders, een piloot en een dronespecialist. Hun doel is software en oplossingen ontwikkelen om drones veilig door het luchtruim te loodsen. Sindsdien haalde het bedrijf meer dan 23 miljoen euro op om die missie te verwezenlijken.

De schaalvergroting was afgelopen jaar de aanleiding om een nieuwe CEO aan te stellen. De ingenieur Marc Kegelaers werd opgevolgd door de Nederlander Leon van de Pas, die ervaring heeft als manager bij grote bedrijven.

Afgelopen week kon Unifly een nieuwe vlag planten. Een verkeersgeleidingssysteem dat het ontwikkelde voor de Canadese luchtvaartautoriteit is voor het eerst live gegaan in een publieke testversie (beta). ‘Canada is na Rusland het grootste luchtruim van de wereld. In de luchtvaart is dit de grootste klant die we konden winnen’, zegt woordvoerster Ellen Malfliet.

De regelgeving over drones wordt in de Europese lidstaten stap voor stap geharmoniseerd. Dat opent perspectieven voor Unifly om met eenvormige oplossingen in heel Europa op te schalen.

‘We verwachten dat er veel meer drone-operators komen en dat lokale overheden bevoegd worden om hun luchtruim te beheren. Onze technologie kan al die partijen ondersteunen.’

Schermvullende weergave Lars Grieten, CEO en mede-oprichter van Fibricheck ©Debby Termonia

FibriCheck: Medische app tegen beroertes

Het Limburgse Qompium, het bedrijf boven FibriCheck, ontwikkelde een medische app om hartritmestoornissen te detecteren en zo snel te kunnen ingrijpen en beroertes te voorkomen. Artsen hebben de app al bij 20.000 patiënten voorgeschreven. Daarbovenop hebben honderdduizenden mensen, los van een dokter, de app gebruikt.

Qompium Opgericht in 2014 Nettoresultaat (2019): 0,6 miljoen euro Omzet (prognose 2020): 1 miljoen euro Werknemers: 25 Investeerders: onder meer LRM en Volta Ventures Activiteiten: Fibrickeck (medische app voor hartritmestoornissen) en Extra Horizon (platform voor appontwikkelaars)

In meer dan 50.000 gevallen werd een probleem vastgesteld, onder anderen bij de vader van Lars Grieten, de CEO. Grieten is een van de vier oprichters. Die kregen al snel toegang tot een start-upprogramma van de farmareus Bayer, die ook 50.000 euro toestopte. Later kwam daar 1,5 miljoen euro bij van LRM en Volta Ventures. Een nieuwe kapitaalronde is in de maak.

De app is eenvoudig. U legt uw vinger een minuut op de cameralens van uw smartphone. De app registreert uw hartritme op basis van de lichtintensiteit die verandert als de bloedvaten samentrekken. Daarachter schuilen algoritmes waar Qompium al jaren aan puzzelt. De app is beschikbaar op smartwatches van Fitbit en Samsung.

Hoewel de app na de lancering niet snel werd opgepikt in de medische wereld, lijkt de pandemie een kantelpunt. ‘Er was iets aan het broeden, maar de nood aan digitale geneeskunde werd plots tastbaar.’ Dit jaar rekent Qompium op een omzetverdubbeling tot 1 miljoen euro. Het heeft een tweede product op de markt: Extra Horizon, een platform waarop andere bedrijven medische apps kunnen bouwen.

Schermvullende weergave Theo lanceerde zijn videospeler in 2015. ©Kristof Vadino

THEO Technologies: Onzichtbaar raderwerk achter online video’s

Mediabedrijven en telecomspelers wereldwijd richten hun steven naar de studentenstad Leuven om hun online video’s op een kwaliteitsvolle manier af te kunnen spelen. Het Leuvense groeibedrijf THEO Technologies levert de ‘Theoplayer’, een universele videospeler die overweg kan met tal van formaten en toestellen.

THEO Technologies Product:

Theoplayer, universele videospeler voor online video’s. Werknemers:

90, verspreid over Leuven, Barcelona, Singapore, New York en San Francisco. Kapitaal:

Groeide aanvankelijk organisch,

zonder externe financiering, maar haalde dit voorjaar 9 miljoen euro op. Omzet:

Niet bekend, niet winstgevend.

Voor de gebruiker mag online videokijken evident zijn, dat is het niet. Dat ondervond CEO Steven Tielemans al in 2012, toen nog als consultant. Uit de frustratie dat video afspelen online moeilijk verliep, groeide zijn bedrijf. Een videospeler moet tal van bordjes in de lucht houden: in een video moeten advertenties geïntegreerd worden, er zijn data nodig over het aantal views en de beelden moeten beveiligd zijn.

THEO lanceerde zijn videospeler in 2015 en groeide eerst organisch, zonder financiering.

Het bedrijf sloot deals met de VRT en Telenet, maar ook met de nieuwszenders CNN en NBC. In 2019 klopte het nadrukkelijker op de deur van de Amerikaanse markt, door een deal met een filiaal van de kabelgigant Verizon. Die biedt het bedrijf uitzicht op klanten als Walt Disney en de betaaltelevisiegigant HBO.

Het aantal video’s dat elke maand met de Theoplayer wordt afgespeeld, lag dit voorjaar op 3 miljard. Het bedrijf besloot een turbo op de groei te zetten en haalde 9 miljoen euro op, waarvan 5 miljoen bij Smartfin Capital, het durfkapitaalfonds van Jurgen Ingels.

Schermvullende weergave Robovision maakt deeplearningsoftware

Robovision: Het slimme brein van robots en camera’s

Robovision viel vorige maand al in de prijzen. Scale-ups.eu, een platform voor snelgroeiende techbedrijven, riep het Gentse bedrijf uit tot Scale-up van het Jaar. Dinsdag komt daar misschien een trofee bij voor Jonathan Berte. De oprichter werd vorig jaar uitgeroepen tot Ingenieur van het Jaar.

Bertes bedrijf ontwikkelt deeplearningsoftware die machines efficiënter maakt, in de landbouw, maakindustrie, beveiligingssector en medische wereld. Robovision laat een robotarm stekjes in de grond steken en rozen snoeien. De technologie wordt gebruikt van Brazilië tot Japan. Een ander voorbeeld is een camera die de nootjes in chocolade controleert of de productiefouten in textiel en Niko-afdekplaatjes detecteert.

Robovision Robovision groeit en verdubbelt jaarlijks, nu al drie jaar op rij. Het draait een omzet van 4 miljoen euro en telt 75 medewerkers.

Deep learning is een vorm van machine learning op basis van kunstmatige neurale netwerken. Robovision zet zijn artificiële brein ook in om de coronapandemie te bestrijden. Het screent CT-scans van longen en bepaalt welk percentage geïmpacteerd is door het coronavirus. Het algoritme, dat in 26 Europese ziekenhuizen wordt ‘gevoed’ met scans, haalde vorige maand The Economist.

De artificiële intelligentie bepaalt in enkele seconden of iemand besmet is - sneller dan een radioloog. ‘Maar we vervangen geen radioloog, laat dat duidelijk zijn’, zegt Berte. ‘Het gaat om samenwerking en om leven of dood, dat geef je niet uit handen aan een computer.