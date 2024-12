Onderneming van het Jaar | Finalist Drylock: 'Laat Chinezen maar eens in Europa produceren, dan strijden we met dezelfde wapens'

Geen enkele Belgische ondernemer deed het hem voor: in de twaalf jaar nadat Bart Van Malderen met Drylock een concurrent had opgericht voor zijn eerste luierbedrijf Ontex, ging hij in een rechte lijn naar 1,2 miljard euro omzet, met zowat alle Europese supermarktketens als klant. 'Ik zie nog zoveel mogelijkheden. En het is nog zo plezant.'