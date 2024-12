Onderneming van het Jaar | Finalist X-Fab: ‘In een e-auto zitten tot 180 van onze chips’

Nu X-Fab, dat meedingt naar de titel Onderneming van het Jaar, een van de belangrijkste producenten van autochips ter wereld is geworden, richt het zijn pijlen ook steeds meer op medische technologie. ‘Medical is the next automotive’, zegt CEO en medeoprichter Rudi De Winter. Op bezoek in een van de zes chipfabrieken van X-Fab, in het Franse Corbeil-Essonnes.