Als gewezen toprechter bij het Joegoslaviëtribunaal en het Internationaal Strafhof weet Chris Van den Wyngaert wat oorlogsgruwel is. Maar wat ze nu in Oekraïne ziet, is met niets te vergelijken. ‘Ik hoor berichten over boobytraps die worden achtergelaten om burgers te treffen die hun spullen of dierbaren gaan ophalen. Dat komt hard binnen.’