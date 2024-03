Na een identiteitscrisis in het tijdperk post-Koude Oorlog is de NAVO op haar 75ste weer in de bloei van haar leven. Maar door de tanende Amerikaanse interesse in Europa rijst de vraag of de alliantie het nog eens zolang zal uitzingen. 'Een nieuw presidentschap van Donald Trump vormt, door de onvoorspelbaarheid van de man, een gevaar voor de NAVO.'