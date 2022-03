Peperdure energie, hoge inflatie, teruglopende groei. Leidt de oorlog in Oekraïne tot een periode van stagflatie zoals in de jaren 70? Harvard-econoom Kenneth Rogoff ziet in elk geval ‘een scherpe omkering’. ‘De inval in Oekraïne is een wake-upcall voor een erg naïeve manier van plannen.’