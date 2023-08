‘Jullie moet investeren als de straten in Oekraïne nog vol bloed liggen’, zegt Vitali Klitschko. De meervoudige wereldkampioen boksen en burgemeester van Kiev roept tijdens een bezoek aan Brussel ondernemers op nu al bij de heropbouw van zijn land te helpen. Hij vreest dat het Westen Oekraïne in de steek zal laten. ‘Toon uithoudingsvermogen, want dit gaat ook over jullie toekomst.’