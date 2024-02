Als steenrijke opposant van het Kremlin en een van de belangrijkste vijanden van Poetin in het buitenland reageert Bill Browder geschokt op de dood van Aleksej Navalny. ‘De moord bewijst dat Poetin schrik heeft van zijn bevolking.’ En hij wijst op een speciale rol die België kan spelen in de strijd tegen Poetin: via de Euroclear-miljarden.