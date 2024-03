Lange rijen Russische kiezers als stil eerbetoon aan overleden Aleksej Navalny

Zondagmiddag ontstonden er lange rijen voor enkele stembureaus in Rusland en aan Russische ambassades in Europa. Joelia Navalnaja, de weduwe van opposant Aleksej Navalny, had de aanhangers van haar overleden echtgenoot opgeroepen om allemaal samen om 12 uur te gaan stemmen als stil protest.

Volgens het persagentschap AFP ontstonden er om 12 uur bij meerdere stembureaus in Moskou lange wachtrijen. De oppositie had een oproep gedaan om ter nagedachtenis van wijlen tegenstander Aleksej Navalny allemaal op hetzelfde moment in rijen te gaan staan voor de stembureaus. En om vervolgens te stemmen voor gelijk welke andere kandidaat dan de huidige Russische president en gedoodverfde winnaar Vladimir Poetin.

Ook Joelia Navalnaja, de weduwe Navalny, is zondagmiddag aan de Russische ambassade in Berlijn verschenen om te gaan stemmen. Zij deed eerder deze week de oproep: 'Het is een zeer eenvoudige en veilige actie, die niet kan worden verboden. Het zal miljoenen mensen helpen om gelijkgestemden te zien en om te beseffen dat we niet alleen zijn.'

Onder meer in Sint-Petersburg en Moskou namen Russen deel aan de actie. Aan het stembureau in Moskou waar Navalny bij de lokale verkiezingen in 2013 zijn beste resultaat neerzette, doken enkele tientallen mensen op om 12 uur. Sommige kiezers zetten hun stembiljet op sociale media met het woord moordenaar naast de naam van de huidige Russische president of schreven de naam van Navalny op het biljet.

Bij verschillende Russische ambassades in hoofdsteden zijn lange wachtrijen te zien. Ook in Brussel stond er vanaf 12 uur een lange rij bij de ambassade, meldt VRT NWS.

74 mensen opgepakt

Het is een nadrukkelijk stil protest. De lange rijen moeten de ontevredenheid in het land aantonen, zonder slogans of politieke boodschappen. De Russische autoriteiten dreigden er eerder al mee deelnemers strafrechtelijk te laten vervolgen. Moskou stelt ook dat de actie op 'extremistische activiteiten' wijst. Er zijn al zeker 74 mensen opgepakt, omdat ze allerlei protestacties hebben uitgevoerd tijdens de presidentsverkiezingen. En die aantallen kunnen nog oplopen, zegt de ngo OVD-Info.