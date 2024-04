NAVO zoekt manier om militaire steun aan Oekraïne te verankeren

De NAVO lanceerde woensdag de zoektocht naar een instrument om de militaire hulp aan Oekraïne binnen de alliantie te verankeren. 'Op die manier sturen we Oekraïne het signaal dat het ook op lange termijn op ons kan rekenen', zei NAVO-baas Jens Stoltenberg.

Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel bliezen de 32 ministers van Buitenlandse Zaken van de alliantie woensdag verzamelen voor een tweedaagse bijeenkomst. Die staat deels in het teken van de 75ste verjaardag van de trans-Atlantische organisatie. Tegelijk staat overleg gepland over enkele heikele dossiers, niet het minst de oorlog in Oekraïne.

Na de Russische inval, ruim twee jaar geleden, schaarden de bondgenoten zich achter Kiev. Die steun vertaalde zich in humanitaire, financiële en militaire bijstand. Maar die verliep vaak op bilaterale basis of via allerhande initiatieven buiten het raamwerk van de NAVO. Dikwijls ging het ook over kortetermijnhulp.

Fonds van 100 miljard

Omdat intussen duidelijk is dat het conflict nog lang kan aanslepen - en een comeback van de onvoorspelbare Donald Trump als Amerikaans president niet uit te sluiten valt -, gaat de NAVO uitzoeken hoe ze de komende jaren een directere rol kan spelen in de coördinatie van de militaire hulp. 'Zo sturen we Oekraïne het signaal dat het ook op lange termijn op ons kan rekenen', zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg.

We steunen geen voorstellen die van de NAVO een offensieve in plaats van defensieve organisatie maken. Hongaarse regering

De Noor speelt daarnaast met de idee om een speciaal fonds te creëren dat de komende vijf jaar met 100 miljard euro gespekt zou worden. Maar dat voorstel lokte woensdag gemengde reacties uit. Verschillende lidstaten vragen zich af waar dat geld vandaan moet komen. 'Het is gevaarlijk beloftes te doen die we niet kunnen naleven', merkte de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib op.