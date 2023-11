Hoewel het Oekraïense leger bij de zuidelijke stad Cherson posities wist uit te bouwen op de 'Russische' oever van de Dnjepr, zit het vlak voor de tweede oorlogswinter in het defensief. 'Die Oekraïense operatie is een antwoord op Russische zetten in het oosten van het land. Het initiatief ligt bij de Russen', zegt militair expert Tom Simoens.