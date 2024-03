Nobelprijs-winnares Oleksandra Matviichuk: ‘Poetin maakt nu de laatste stemmen van menselijkheid monddood’

Als winnares van de Nobelprijs voor de Vrede is de Oekraïense mensenrechtenadvocate Oleksandra Matviichuk een van de belangrijkste stemmen om de oorlogsmisdaden van Vladimir Poetin aan te klagen. Ze vraagt hem en andere Russen zo snel mogelijk te berechten, maar ziet de steun in het Westen afkalven. ‘Het internationaal rechtssysteem is voor onze ogen aan het instorten.’