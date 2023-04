Met de veroordeling van Vladimir Kara-Moerza en de onmenselijke behandeling van de gevangengenomen Aleksej Navalny lijkt Rusland elke oppositie definitief de kop in te drukken. Behalve in Vilnius dan. De Litouwse hoofdstad is uitgegroeid tot een verzamelplaats van Russische dissidenten. ‘De grote vraag is of we ooit kunnen terugkeren.’