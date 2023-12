Wanhoop in Oekraïne | ‘Poetin heeft bloed geroken, hij voelt de verdeeldheid in Oekraïne'

Het derde oorlogsjaar in Oekraïne dreigt dat van de vertwijfeling te worden. Frontsoldaten vallen zonder munitie, de Russische bombardementen halen amper nog het internationale nieuws en er ontstaat politieke verdeeldheid. ‘Vorig jaar hadden we geen elektriciteit, maar wel hoop. Nu brandt het licht, maar is de hoop verdwenen.’