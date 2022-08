Twee dagen na de moord op een Russische ultranationalist doen over de dader(s) veel theorieën de ronde. Terwijl de geheime dienst in Moskou Oekraïne als opdrachtgever aanwijst, eiste een Russische verzetsbeweging de actie op. 'Als dit het werk is van partizanen is dat een nieuw gegeven dat Poetin angst zal inboezemen.'