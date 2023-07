Anderhalf jaar na de Russische inval in Oekraïne vormde de NAVO-top in Vilnius een stresstest voor de soliditeit en de eenheid van de organisatie. Topman Jens Stoltenberg maakt zich sterk dat de alliantie de proef doorstond en 'meer dan ooit verenigd is'. Maar achter de schermen vielen andere geluiden te horen.