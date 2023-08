Anderhalf jaar na de inval in Oekraïne heeft Rusland het rentewapen weer in stelling gebracht om een crash van de roebel, een tomeloze inflatiespurt en eventuele sociale deining af te wenden. 'Maar zolang de kernproblemen voor de economie - de oorlog en de sancties - niet van de baan zijn, is een renteverhoging alleen een tijdelijk lapmiddel.'