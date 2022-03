CEO Engie België: 'Verlenging kerncentrales kan pas in 2027' | Herbekijk het oorlogsdebat

Door de late beslissing van de federale regering om de twee jongste kerncentrales langer open te houden zullen die pas in 2027 klaar zijn. Dat zei Thierry Saegeman, ceo van Engie België tijdens het oorlogsdebat van De Tijd. 'De werken voor de verlenging vallen samen met de ontmanteling van de eerste vijf kerncentrales. Ik maak me zorgen hoe we dat gaan doen.'