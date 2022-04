In meerdere gebieden in Oekraïne vonden de afgelopen 48 uur bombardementen en raketaanvallen plaats. In afwachting van een groot offensief in de oostelijke Donbas-regio lijkt het Russische leger na het kelderen van zijn vlaggenschip in de Zwarte Zee de tanden te laten zien. Een onderhandelde uitkomst is verder weg dan ooit.