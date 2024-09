Tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad op de Algemene Vergadering van de VN in New York haalde de Britse minister van Buitenlandse Zaken bijzonder zwaar uit naar Rusland. De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten zetten een domper op de bijeenkomst van de wereldleiders.