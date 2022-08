IAEA-inspecteurs wacht complexe missie naar grootste kerncentrale Europa

Na maandenlang aandringen zetten inspecteurs van de nucleaire waakhond IAEA koers naar Europa's grootste kerncentrale. De eerste opdracht? In Oekraïne raken. 'Maar ook ter plaatse wordt het een lastig verhaal om aan te tonen wat de voorbije weken gebeurd is.'

'De dag is aangebroken. Een missie van het IAEA is onderweg naar Zaporizja. We moeten de veiligheid van Oekraïne en de grootste kerncentrale van Europa beschermen. Trots om deze missie, die later deze week in Zaporizja aankomt, te leiden.'

Met die boodschap bij een foto van hemzelf met dertien inspecteurs maakte Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), maandag via Twitter bekend dat een team van de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties koers zet naar Oekraïne.

Al maanden stuurt de instelling aan op een inspectie van de nucleaire site in het zuidoosten van de ex-Sovjetrepubliek. Ze is beducht voor een nucleair incident, omdat de grootste kerncentrale van Europa aan het oorlogsfront ligt. Rusland slaagde er begin maart in de controle over de site te veroveren. Sindsdien bleven Oekraïense werknemers instaan voor de goede werking van de kernreactoren.

De essentie Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap zijn maandag vanuit Wenen naar Oekraïne vertrokken.

Ze hopen er later deze week controles te kunnen uitvoeren op de site van Europa's grootste kerncentrale in Zaporizja.

De eerste uitdaging is ter plekke geraken, want het nucleaire complex ligt aan het oorlogsfront.

Het wordt ook niet evident klaarheid te scheppen over wat zich de voorbije weken in en om de kernreactoren afgespeeld heeft.

De vrees voor een nucleair ongeluk groeide de afgelopen weken omdat het terrein, dat zes kernreactoren en een opslagruimte voor nucleair afval herbergt, meermaals onder vuur lag. Hoogspanningskabels werden geraakt, stralingssensoren zouden beschadigd zijn en projectielen zouden zijn ingeslagen vlak bij een opslagruimte met hoogradioactief afval.

Eind vorige week zag het Oekraïense staatsbedrijf Enerhoatom, dat de site uitbaat, zich genoodzaakt de twee nog draaiende reactoren een tijd af te schakelen van het elektriciteitsnet nadat stroomkabels in de buurt schade opgelopen hadden. Na spoedherstellingen leveren ze inmiddels weer energie aan de regio.

Schade

Sinds de eerste projectielen begin augustus insloegen in de buurt van Zaporizja, beschuldigen Rusland en Oekraïne elkaar er voortdurend van achter de bombardementen en artilleriebeschietingen te zitten. Maar op het terrein bevinden zich geen onafhankelijke bronnen die uitsluitsel kunnen geven over wie verantwoordelijk is of over hoe groot de schade in het complex is.

Grossi en zijn team hopen daar verandering in te brengen. 'De IAEA-missie gaat de fysieke schade op de site opmeten, nagaan of de veiligheidssystemen werken, de werkomstandigheden van het personeel evalueren en dringende beveiligingsactiviteiten uitvoeren', tweette de nucleaire waakhond maandag.

De eerste missie van de inspecteurs bestaat erin op het terrein te raken. Moskou en Kiev bakkeleiden de voorbije maanden oeverloos over de route die IAEA-leden naar Zaporizja zou brengen. Het Kremlin eiste dat die via Russisch grondgebied liep, de Oekraïners hadden een traject over hun territorium voor ogen.

Volgens sommige bronnen liet Vladimir Poetin zijn voorwaarde voor een trip over Russisch terrein inmiddels varen. Maar dan nog wacht Grossi en co. een riskante tocht. Vrijwel dagelijks slaan in een ruime omgeving rond de nucleaire site projectielen in. Zelfs de garantie van de veiligheid van de inspecteurs vormde maandag de aanleiding voor een welles-nietesspelletje.

'De Russische strijdkrachten zullen de veiligheid van de IAEA-missie verzekeren in gebieden onder hun controle. Maar onophoudelijke Oekraïense bombardementen brengen risico's met zich mee', zei het Kremlin. 'Deze missie wordt de moeilijkste in de geschiedenis van het IAEA door de militaire activiteiten van Rusland', stelde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba.

Moeilijk verhaal

Als Grossi's team die eerste horde weet te nemen wacht op het nucleaire complex geen minder lastige taak om na te gaan wat zich afgespeeld heeft. Kiev beschuldigt de vijand ervan de site te gebruiken als een militaire basis en van daaruit aanvallen uit te voeren op Oekraïense stellingen op de westelijke oever van de Dnjepr.

Rusland geeft toe dat militairen present zijn in het nucleaire complex. 'Maar hun aanwezigheid is vereist om de veiligheid te verzekeren', klinkt het. Moskou betwist wel dat het vanaf Europa's grootste kerncentrale vijandelijke posities bestookt.

Het is niet al te ingewikkeld bewijsmateriaal te doen verdwijnen of er net bij te leggen. Tom Simoens Militair historicus Koninklijke Militaire School

'Het wordt een moeilijk verhaal om aan te tonen wat daar gebeurd is', zegt majoor Tom Simoens, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School. 'Van andere plaatsen op het slagveld valt op basis van beeldmateriaal en geolocalisaties soms nog wel een beeld te vormen. Maar ik heb nog geen enkel overtuigend bewijs gezien van welke projectielen in en rond Zaporizja gebruikt zijn de voorbije weken, wie die afgevuurd heeft of welk traject ze aflegden.'

Hij merkt op dat het niet al te ingewikkeld is bewijsmateriaal te doen verdwijnen of er net bij te leggen als onafhankelijke inspecteurs niet meteen na de feiten poolshoogte kunnen nemen. 'De Russen zouden er stukjes van een Amerikaanse raket, die ze elders recupereerden, kunnen leggen.'

Gedemilitariseerde zone

Enerhoatom beschuldigde Russische militairen er maandag al van 'in de aanloop naar de komst van het IAEA druk uit te oefenen op het personeel van de kerncentrale om te voorkomen dat dat bewijzen van misdrijven van de bezetter op de site onthult'. Het Russische bestuur in bezet Oekraïens gebied liet weten 'niets van de missie te verwachten'. 'Want het IAEA zit in de zak van de Amerikanen en zal handelen in het belang van de Amerikanen.'