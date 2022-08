Internationale inspecteurs op weg naar kerncentrale Zaporizja

Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is maandagmorgen vertrokken naar de nucleaire site in de Oekraïense stad Zaporizja, die de voorbije maanden herhaaldelijk is beschoten.

'De dag is aangebroken. De IAEA-missie naar Zaporizja is onderweg. We moeten de veiligheid van de grootste kerncentrale van Oekraïne en Europa beschermen', schreef Rafael Grossi, de directeur-generaal van de nucleaire waakhond van de VN, maandag op Twitter. De door hem geleide missie komt later deze week aan in Zaporizja, in een door Rusland bezet deel van Oekraïne.

Al maanden wordt gesproken over de inzet van IAEA-experten. Zij kregen tot dusver niet de nodige veiligheidsgaranties. Ook raakten de verschillende partijen het niet eens over de modaliteiten van zo'n missie.

Het team heeft verschillende opdrachten, zegt het IAEA. Ze zullen de fysieke schade aan de site vaststellen, de werkzaamheid van de veiligheids- en beveiligingssystemen bepalen, de omstandigheden voor het personeel evalueren en dringende handelingen stellen.

Beschietingen

De kerncentrale van Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, is sinds maart in handen van Rusland en wordt volgens het Russische defensieministerie vaak onder vuur genomen door Oekraïense milities of het Oekraïense leger. Oekraïne verwijt de Russen dan weer beschietingen. Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar van een kernramp te verkleinen.

Kernramp

Grossi wil al verschillende maanden ter plaatse gaan en waarschuwde voor een reëel risico op een kernramp. Aanvankelijk oordeelde Kiev dat het bezoek van zo'n team de Russische bezetting van de site zou legitimeren, maar intussen steunt Oekraïne het idee.

Vrijdag maande de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de VN-waakhond aan om zo snel mogelijk een ploeg te sturen. De kerncentrale aan de rivier de Dnjepr is de grootste van Europa en huisvest zes van de 15 Oekraïense kernreactoren. De site is van strategisch belang voor de energievoorziening van het land.