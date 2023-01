Voor de tweede keer in drie maanden wisselt Vladimir Poetin van bevelhebber in de oorlog in Oekraïne. Politieke motieven bewogen de Russische leider wellicht tot de aanstelling van legerstafchef Valeri Gerasimov. 'Dit is een signaal aan de veiligheidsdiensten en de Wagner-top om hun kritiek op het leger te milderen.'