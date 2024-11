Wie denkt dat we na de oorlog in Oekraïne terugkeren naar het 'oude normaal', dwaalt. Dat zegt NAVO-topmilitair Rob Bauer. 'Dit conflict is deel van een ruimere strijd. Om voorbereid te zijn breiden we onze legers het best uit en stomen bedrijven zich beter klaar voor oorlogsscenario's.'