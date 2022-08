Oekraïne claimt lancering tegenoffensief in zuiden

De Oekraïense autoriteiten hebben maandag 'offensieve operaties' in het zuiden van het land aangekondigd. Of het om een al lang voorspeld groot tegenoffensief in de regio Cherson gaat dan wel om beperktere tactische manoeuvres, moet de komende dagen blijken.

De Oekraïense autoriteiten ontlokten maandagnamiddag een golf van opwinding in de nationale media. In een kennelijk gecoördineerde actie stuurden vertegenwoordigers van het regime in Kiev - van politieke leiders op verschillende bestuursniveaus tot legerbronnen - via tv en kanalen als Twitter en Telegram boodschappen uit waarin ze de lancering aankondigden van 'offensieve operaties' op meerdere plaatsen in het zuiden van het land.

Allen gaven ze aan dat aanvallen plaatsvonden op vijandelijke stellingen in de regio Cherson. Die viel begin maart in handen van Russische soldaten. Maar sinds de Oekraïners geavanceerde Amerikaanse raketwerpers op het slagveld kunnen inzetten, gingen ze dromen van een heus tegenoffensief in dat gebied.

De afgelopen weken konden ze er al tientallen dorpen veroveren. Met gerichte raketaanvallen vernietigden ze bovendien Russische munitiedepots en commandoposten en beschadigden ze bruggen die cruciaal waren voor de bevoorrading van de troepen van Vladimir Poetin in Cherson. Kiev liet uitschijnen dat al die acties een voorbode waren van een grote operatie.

Voorzichtigheid

Of die maandag begonnen is, is voorlopig koffiedik kijken. 'We geven geen details over het offensief want de Russische strijdkrachten blijven sterk in het zuiden van het land', zei Nataliya Humenyuk, de woordvoerster van het Oekraïense zuidelijke commando.

Militaire experts manen tot voorzichtigheid aan. 'In de militaire wereld blijken eerste berichten vaak fout of misleidend. De komende uren zullen ons meer vertellen over de situatie op het terrein', tweette Mick Ryan, een gepensioneerde Australische generaal-majoor.

Defensieanalisten sluiten niet uit dat Oekraïense militairen een zwakke plek gevonden hebben in de Russische verdedigingslinies bij de Inhulets, een zijrivier van de Dnjepr, en daar tot de aanval overgegaan zijn. Meer dan het begin van een groot tegenoffensief kan het evengoed een beperkter tactisch manoeuvre zijn, luidt het.

Verwarring

Met zijn communicatiestrategie is het regime in Kiev er mogelijk op uit verwarring of paniek te zaaien in Russische legerrangen in Zuid-Oekraïne. Daar heerst al wat vertwijfeling na verschillende explosies op militaire bases in de Krim, het schiereiland dat in 2014 geannexeerd is door Rusland.