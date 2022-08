Zondagnacht is in de buurt van Moskou een Toyota Land Cruiser Prado ontploft. Het slachtoffer Daria Doegina is de 30-jarige dochter van Aleksandr Doegin, de huisfilosoof van Russisch president Vladimir Poetin. De Russen spreken van een aanslag, Oekraïne ontkent intussen elke betrokkenheid.