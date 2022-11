Nu de winter grote verschuivingen op het Oekraïense slagveld minder evident maakt en de wapenvoorraden in de VS en Europa slinken, gaan in het Westen stemmen op om de diplomatieke piste naar vrede weer te verkennen. Maar de optie lijkt op korte termijn niet levensvatbaar. 'Het wederzijdse wantrouwen zit erg diep.'