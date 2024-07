Het dodental van de Russische raketaanvallen op Oekraïense steden maandag is opgelopen tot 38. Daarbij werd ook het Okhmadyt-kinderziekenhuis in Kiev geraakt. Volgens het hoofd van de VN-missie voor het monitoren van de mensenrechten in Oekraïne ging het 'zeer waarschijnlijk om een Russische voltreffer', hoewel het Kremlin dat blijft ontkennen.