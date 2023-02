Net geen jaar na de Russische inval in Oekraïne heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgehaald naar de VS, Europa en hun partners. 'Het Westen probeert het conflict in Oekraïne te laten uitgroeien tot een mondiale confrontatie', zei hij in een speech tot de natie. Hij schortte de Russische deelname aan een nucleair wapenverdrag met de VS op.