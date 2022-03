België maakt zich op voor duizenden Oekraïense vluchtelingen. Net als bij de migratiegolf in 2015, de vaccinatiecentra in 2020 en de overstromingen in Wallonië in 2021 doen de overheden een beroep op bedrijven voor de noodopvang. Maar de grondstoffencrisis kan moeilijkheden opwerpen.