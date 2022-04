De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk maken er almaar minder een geheim van dat ze de militaire slagkracht van Rusland een klap willen toebrengen via de oorlog in Oekraïne. 'Het was tijd om 'stop' te zeggen tegen Poetin. Maar ik betwijfel of het productief is om in het openbaar zo'n krasse taal te spreken.'