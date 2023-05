Ruslandauteur Pieter Waterdrinker: 'Poetin weet dat er maar twee opties zijn: de macht of de dood'

Meer dan 25 jaar woonde Pieter Waterdrinker in Rusland. Maar toen Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel, vertrok hij halsoverkop. Vanuit de grootstad Sint-Petersburg naar een huis in een Frans dorpje. Met ‘Van huis en haard’ schreef hij zijn ‘dagboek van een jaar op drift’. ‘Poetin weet dat er nog maar twee mogelijkheden zijn: de macht of de dood’