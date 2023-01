Het Russische leger, voornamelijk het huurlingenleger Wagner, rukt op in de oostelijke regio Donbas. Het kleine Soledar zou al ingenomen zijn, waardoor Bakhmoet in het vizier komt. Een inname zou een belangrijke stap zijn in de verovering van de hele Donbas. 'Dit zet een stop op de hoeraberichten over de Oekraïense successen in de oorlog.'