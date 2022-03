De inwoners van het dorp Sasovo in de Karpaten wilden niet bij de pakken blijven zitten toen de oorlog uitbrak. Een burgerwacht hadden ze al, maar dat vonden ze niet genoeg. Dus nu lassen de mannen staalplaten aan elkaar en naaien vrouwen ze vast in zelfgemaakte kogelvrije vesten. ‘Zo redden we letterlijk levens aan het front.’