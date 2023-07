Terwijl het Westen de inval van Vladimir Poetin in Oekraïne met sancties bestrafte, bleven ruim 1.100 bedrijven met hoofdzetel in landen van de G7 en de EU in 2022 actief in Rusland. 'Met de winstbelasting die ze er betalen, spijzen ze de Russische oorlogskas met zeker 2,5 miljard dollar.' Dat staat het in het rapport The Business of Staying.