Xi steunt Poetin in woord, de daad eraan toevoegen kan nu niet...

De oorlog in Oekraïne overschaduwt de Europees-Chinese top van volgende week. De staatspropaganda lepelt de Chinezen in dat het conflict het gevolg is van de expansiedrift van het Westen, maar uit vrees voor economische represailles blijft China terughoudend met al te openlijke steun voor de oorlog. ‘China wil een instorting van Poetins regime te allen tijde vermijden.’