Voor het eerst sinds de Russische inval in zijn land brengt de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, een bezoek aan de hoofdstad van Europa. In Brussel waarschuwde hij donderdag voor de gevolgen als Moskou de bovenhand krijgt in de strijd. 'Als Oekraïne valt, verdwijnt ook jullie levensstijl.'