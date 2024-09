In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York hoopt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de westerse leiders, en vooral de Amerikaanse president Joe Biden, te overtuigen om meer rugdekking te krijgen in de strijd met Rusland. Op de achtergrond kijkt presidentskandidaat Donald Trump knarsetandend toe.