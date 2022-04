Zonder VN wordt risico op nieuwe wereldbrand nog groter...

Nu de Verenigde Naties er niet in slagen Vladimir Poetin te dwingen de oorlog in Oekraïne te staken, brandt weer een debat los over het nut van de ‘hoeder van de wereldvrede’. Ook weerklinkt de vraag of Rusland nog wel recht heeft op een permanent zitje in de Veiligheidsraad. ‘Natuurlijk schieten de VN in dit conflict tekort. Maar als ze verdwijnen of Rusland buitenspel komt te staan, is het risico op een nieuwe wereldbrand pas heel reëel.’