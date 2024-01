De Jemenitische Houthi's zijn niet van plan hun acties tegen vrachtschepen in de Rode Zee stop te zetten na de westerse aanvallen op hun stellingen. 'We zijn bereid oorlog te voeren met de VS. Jemen zal in een kerkhof voor de Amerikanen veranderen.' Maandag werd voor de kust van Jemen opnieuw een schip geraakt door een raket.