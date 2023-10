De bloedige luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza jaagt een schokgolf door de verhoudingen tussen Israël en de Arabische wereld. Net nu de Amerikaanse president Joe Biden het Midden-Oosten bezoekt, zeggen Arabische leiders onder druk van de straat het vertrouwen in de Verenigde Staten op. Voor Biden is het dansen op een slappe koord.