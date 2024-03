Veiligheidsraad roept op tot 'onmiddellijk bestand' in Gaza

Met voedseldroppings vanuit de lucht poogde de internationale gemeenschap de humanitaire noden in Gaza de afgelopen weken wat te verlichten.

Na bijna zes maanden oorlog in de Gazastrook heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties maandag groen licht gegeven voor een resolutie die een 'onmiddellijk staakt-het-vuren' eist in de enclave. De VS onthielden zich tijdens de stemming.

Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook, op 7 oktober vorig jaar, is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) erin geslaagd een resolutie aan te nemen die aanstuurt op een stopzetting van de vijandelijkheden in de enclave aan de Middellandse Zee. Het diplomatieke succes was mogelijk omdat de Verenigde Staten beslist hadden zich te onthouden tijdens de stemming.

De tekst - die het fiat kreeg van de 14 andere leden van de Veiligheidsraad - eist een onmiddellijk staakt-het-vuren tijdens de ramadan, de vastenperiode voor de moslims, die twee weken geleden begonnen is. 'Dat tijdelijke bestand moet uitmonden in een duurzame stopzetting van de gevechten', luidt het. Daarnaast dringt de internationale gemeenschap er in de resolutie op aan 'alle gegijzelden meteen en zonder voorwaarden vrij te laten'.

Tijdens hun aanval op Israël op 7 oktober hadden Palestijnse strijders zowat 240 mensen gevangengenomen en meegenomen naar de Gazastrook. Afgelopen najaar liet de radicale beweging Hamas tijdens een zevendaags bestand tientallen mensen naar Israël terugkeren. Maar de Joodse staat schat dat nog altijd zowat 130 mensen vastzitten in de Gazastrook. In ruil voor hun terugkeer stuurt Hamas aan op de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen uit Israëlische cellen.

Druk op Israël

'Het Palestijnse volk lijdt al vijf maanden. Dit bloedbad heeft al te lang geduurd. Het is onze plicht er een eind aan te maken. De Veiligheidsraad heeft eindelijk zijn verantwoordelijkheid genomen', zei de Algerijnse ambassadeur, Amar Bendjama. De voorbije maanden stuitten eerdere pogingen om over een resolutie te stemmen op veto's van de Verenigde Staten, Rusland en China.

Door zich tijdens de stemming van maandag te onthouden verhogen de Amerikanen de druk op hun trouwe bondgenoot Israël. Washington raakte de afgelopen weken almaar gefrustreerder over de Israëlische operaties in Gaza. Het drong er bij de Israëli's herhaaldelijk - maar vergeefs - op aan meer rekening te houden met de humanitaire impact van hun strijd tegen Hamas.

De goedgekeurde resolutie besteedt ook aandacht aan het lot van de Gazanen. De tekst dringt aan op de 'opheffing van alle obstakels' voor de levering van humanitaire hulp. Omdat Israël vrachtwagenkonvooien met voedsel, water en medicijnen slechts mondjesmaat toelaat in de Gazastrook, droppen verschillende landen al weken hulp vanuit de lucht. Daarnaast is vanuit Cyprus een zeecorridor aangelegd. Maar die hulp is een druppel op een hete plaat.

Netanyahu

Of de stemming van maandag op korte termijn veel zal veranderen op het terrein, valt af te wachten. Resoluties van de VN-Veiligheidsraad zijn in principe bindend, maar lidstaten van de Verenigde Naties leggen die wel vaker naast zich neer. Israël wuifde eerder dit jaar ook al een (niet-bindende) oproep van het Internationaal Gerechtshof weg om de 'humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren'.