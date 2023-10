Wat in Israël en Gaza begint, werkt hier door...

De gruwelijkheden in Israël en de bezette Palestijnse gebieden hebben ook bij ons een polariserend effect, schrijft voormalig Midden-Oosten-correspondent Joris Luyendijk.

Wie de slachtpartijen van Hamas interpreteert als de Israëlische 'nine eleven' hanteert een verkeerde vergelijking. Er zijn 330 miljoen Amerikanen en slechts 7 miljoen joodse Israëliërs. Zou Amerika bij de aanslagen van Al Qaida 50.000 mensen hebben zien sterven, dan ging die gelijkenis op.

Nog een essentieel verschil: de daders van de aanslagen op 11 september 2001 werden aangestuurd vanuit een grot in Afghanistan. Stel dat ze uit Mexico waren gekomen. Dat is de situatie nu in Israël, een door de Holocaust en een serie oorlogen met de buurlanden diep getraumatiseerd land dat van de Verenigde Staten en Europa diplomatieke carte blanche heeft gekregen om los te gaan.

De auteur

Joris Luyendijk is een Nederlandse antropoloog en correspondent. Tussen 2001 en 2003 werkte hij in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. De kwestie

Het conflict in het Midden-Oosten polariseert ook bij ons. Mensen kiezen een kamp, voor ‘Israël’ of ‘de Palestijnen’. De conclusie

Het is harder werken, maar we moeten de menselijkheid blijven zien van alle betrokkenen.

De komende dagen, weken en maanden worden gruwelijker dan iemand zich wil of waarschijnlijk kan voorstellen, in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, in buurlanden die worden meegesleept, maar ook hier. Een terreurorganisatie die zijn strijders opdraagt baby’s te doden en oma’s te kidnappen zal er niet voor terugschrikken gijzelaars te executeren, live op sociale media. Die beelden zullen rondgaan op het schoolplein van uw en mijn kinderen.

Het midden loopt leeg, terwijl de kampen elkaar verder ontmenselijken. Die logica is bij Israël en de Palestijnen al decennia gaande.

Bij extreem natuurgeweld roep je de noodtoestand uit. Bij sommige vormen van menselijk geweld zou hetzelfde moeten kunnen: een soort protocol om te voorkomen dat je als samenleving wordt verscheurd. Want dat is het grootste gevaar bij ons: dat mensen gaan denken dat ze moeten kiezen. Dat ‘Israël’ gelijk heeft. Of juist ‘de’ Palestijnen. Het midden loopt leeg, terwijl de kampen elkaar almaar verder ontmenselijken. Die logica is bij Israël en de Palestijnen al decennia gaande.

Tussen 2001 en 2003 werkte ik als correspondent in de bezette Palestijnse gebieden, de tijd van de tweede intifada, ofwel opstand tegen de Israëlische bezetting. Het was een uitputtende tijd, en ik dacht dat die periode achter me lag. Maar ook voor veel andere voormalige correspondenten uit die tijd zal gelden dat je na dit weekend aan bijna niets anders meer kan denken.

Weer voel ik die gulzige zuigkracht van de ontmenselijking: om ‘overal van af te zijn’ en gewoon te besluiten dat ‘de Palestijnen’ gelijk hebben, want zonder Israëlische bezetting geen Hamas. Of juist te besluiten om ‘pal’ en dus blind achter ‘Israël’ te staan, want hoe kan je vrede sluiten met een volk dat psychopathische moordenaars als Hamas in zijn midden heeft?

Niets, nul, nada

Wat mij op zo’n moment helpt, is het besef dat ‘de’ Palestijnen niet bestaan. Sowieso heeft 50 procent van de Palestijnen niets, nul, nada in te brengen in het beleid van Hamas of de Palestijnse Autoriteit. Dat zijn de vrouwen. Van het resterende mannelijk deel van Gaza is 47 procent jonger dan 18. Dan hou je de volwassen mannen over, een kwart van de bevolking. Minder dan 1 procent van hen kan geweten hebben van de op handen zijnde slachtpartij. Die werd in zodanig diep geheim voorbereid dat zelfs de uitstekende Israëlische inlichtingendiensten er niet, of volstrekt onvoldoende, van op de hoogte waren. Dat is de werkelijkheid achter de term ‘de’ Palestijnen.

Dan Israël. In 2002 en 2003 woonde ik in bezet Oost-Jeruzalem. Elke week waren er terreuraanslagen, en ik heb van dichtbij gezien hoe dat een bevolking mentaal sloopt. Denk aan hoe in Nederland die ene moord op de regisseur en programmamaker Theo van Gogh de relaties tussen moslims en niet-moslims jarenlang onder hoogspanning zette. Of hoe het land knock-out ging door de raketaanslag op de vlucht MH17. Gecorrigeerd naar bevolkingsomvang was het afgelopen weekend voor Israël voor ons het equivalent van zeker 15 MH17-aanslagen in een etmaal. Stel Nederlanders bloot aan een fractie van de terreur waarmee gewone Israëliërs al decennia leven en Geert Wilders wordt er de nieuwe premier.

Uiteindelijk is de slachtpartij van Hamas een uitnodiging aan eenieder van ons om - net als Hamas - onze menselijkheid op te geven en mee te gaan in de logica van polarisatie en escalatie.

Het ziet er ontzettend slecht uit, en Nederland of België kan als klein land zonder zelfstandig buitenlandbeleid, serieuze diplomatieke dienst of krachtige krijgsmacht vrijwel niets betekenen. Maar wat daar gebeurt, werkt hier door. Veel mensen voelen zich intens betrokken bij de Palestijnse zaak, en dat is begrijpelijk gezien het uitzichtloos en bloedig onrecht dat Palestijnen al decennia treft. Anderen voelen juist intense verbondenheid met het Joodse volk dat, na duizenden jaren antisemitisme en pogroms op een schaal waar Hamas nog slechts van kan dromen, als geen ander een veilige plek verdient.