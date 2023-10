Nu de humanitaire situatie in de Gazastrook almaar nijpender wordt, kijkt de wereld naar Egypte om de 2,4 miljoen Gazanen hulp te bieden. Caïro wierp zich de afgelopen decennia al vaker op als bemiddelaar in het conflict tussen Israëli's en Palestijnen. Maar door een mix van soms tegenstrijdige belangen is het telkens dansen op het slappe koord.