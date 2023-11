Sinds de Israëlische inval in het grootste ziekenhuis van Gaza is het tunnelcomplex in de enclave meer dan ooit de inzet van een propagandastrijd. Met video's op sociale media pogen de Israëli's de wereld te overtuigen dat het hospitaal een commandocentrum van Hamas verborg. 'Zo'n centrum zou toch groter zijn dan een tunnel', repliceert de beweging.