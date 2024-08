Midden-Oostenexpert: 'Voor knel zittende Netanyahu is escalatie met Hamas en Hezbollah aantrekkelijk'

Met ingehouden adem wacht de wereld af of de uitschakeling van toplui van Hamas en Hezbollah een groot conflict doet ontbranden in het Midden-Oosten. Meer dan Iran bepaalt Israël misschien wel hoe erg de situatie escaleert. 'Door Teheran in het conflict te zuigen kan premier Netanyahu Iran mogelijk framen als bron van alle kwaad in de regio.'