Het Israëlische grondoffensief in Gaza is begonnen, al gebeurde dat niet met een grootscheepse invasie. Toch is het de Israëli's menens. 'Israël zei vroeger geregeld 'het gras te maaien' om Hamas met korte aanvallen te verzwakken, nu sproeit het volop Roundup om het gazon te vernietigen.'