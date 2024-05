Algemene Vergadering VN stemt voor toetreding Palestina

In volle Gazaoorlog stemmen de meeste VN-lidstaten voor de toetreding van Palestina. Maar de VS zetten daar hun voet voor.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zette vrijdagavond de deur open voor een volwaardig Palestijns lidmaatschap. Een overgrote meerderheid van de lidstaten, waaronder België, keurde een resolutie daarover goed. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib motiveerde op X haar keuze. 'Palestina moet een volwaardige plaats krijgen in internationale fora. Dat is een essentiële stap naar een tweestatenoplossing en een geloofwaardig vredesproces.'

De resolutie werd met 143 stemmen tegen 9 goedgekeurd. Onder andere de Verenigde Staten stemden tegen de tekst. De Amerikanen kondigden al aan dat ze hun vetorecht in de VN-Veiligheidsraad zullen gebruiken om het volwaardige Palestijnse lidmaatschap te blokkeren. In april had Washington dat ook al eens gedaan.

Israël reageerde gebeten op de stemming in de Algemene Vergadering. De VN-lidstaten hebben 'een willekeurige, absurde en onsamenhangende beslissing genomen die de moordenaars van Hamas beloont', zei minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz. Eerder had de VN-ambassadeur van Israël al uitgehaald naar de resolutie, waarop hij een papier verscheurde met de tekst 'Handvest van de Verenigde Naties'.

De Palestijnse VN-delegatie maakte duidelijk dat ze aanstuurt op een volwaardig lidmaatschap van de VN, zelfs ten tijde van oorlog. 'We willen vrede, we willen vrijheid', zei ambassadeur Riyad Mansour voor de stemming. 'Een ja-stem is een stem voor het Palestijnse bestaan. Ze is niet gericht tegen een staat. Het is een investering in vrede.'